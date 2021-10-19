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الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أبطال آسيا

النصر - الهلال 22:00

كلوب بروج - مانشستر سيتي 20:45

بشكتاش - سبورتينج لشبونة 20:45

سان جيرمان - لايبزيج 23:00

أياكس- بوروسيا دورتموند 23:00

أتلتيكو - 23:00

بورتو - ميلان 23:00

شاختار - 23:00

إنتر ميلان شيريف تيراسبول 23:00

الدوري الأوروبي

سيلتك - فرينكفاروزي 18:30

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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