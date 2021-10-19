الامارات | مباريات اليوم

- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أبطال آسيا
النصر - الهلال 22:00
كلوب بروج - مانشستر سيتي 20:45
بشكتاش - سبورتينج لشبونة 20:45
سان جيرمان - لايبزيج 23:00
أياكس- بوروسيا دورتموند 23:00
أتلتيكو - ليفربول 23:00
بورتو - ميلان 23:00
شاختار - ريال مدريد 23:00
إنتر ميلان شيريف تيراسبول 23:00
الدوري الأوروبي
سيلتك - فرينكفاروزي 18:30
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App