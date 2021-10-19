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الامارات | منتخب الدراجات يستعد للبطولة العربية

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محمد أبوإسماعيل ■ دبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الدراجات يستعد للبطولة العربية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دخل منتخب الإمارات للدراجات الهوائية المرحلة النهائية من تحضيراته استعداداً للمشاركة في مهرجان الدراجة العربية المقررة في القاهرة خلال الفترة من 12 إلى 28 نوفمبر المقبل، بمتابعة وإشراف لجنة المنتخبات برئاسة منصور بوعصيبة رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وبقيادة المدير الفني للمنتخبات العربية عبدالله سويدان.

وقال اتحاد الدراجات في بيان: «تجمع المنتخب بكامل صفوفه وفئاته العمرية بمضمار زايد الدولي بالشارقة قبل الدخول في مراحل الاستعدادات النهائية التي تسبق السفر إلى مصر».

ويضم الجهاز الفني للمنتخبات الوطنية المدربة روبا الحيلاني مدربة منتخب الإناث، ومساعدي المدرب العام بدر علي ثاني، وعبدالله المنصوري، ومحمد برهان، والإداريين حمد المرزوقي وحمد الطنيجي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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