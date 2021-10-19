الامارات | زيناردي: لاعبو خورفكان يتمتعون بحرية كاملة في اللعب

شكرا لقرائتكم خبر عن زيناردي: لاعبو خورفكان يتمتعون بحرية كاملة في اللعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مدرب خورفكان، البرازيلي كايو زيناردي، أنه لا يلزم لاعبيه بالأسلوب الذين يؤدون به المباريات بل يترك لهم الحرية لكي يقدموا أفضل ما لديهم، لكنه يقوم بتوجيه لاعبيه بالتكتيك المطلوب الذي يسبق كل مباراة وحسب ما تحتاجه من توجيهات فنية، ما قاد الى أن يقدم الفريق مستويات فنية وذهنية مميزة خلال الكثير من المباريات.

وقال زيناردي لـ«الإمارات اليوم»: «يتمتع اللاعبون بالحرية والثقة للإبداع، وهذا ما عليهم فعله الإبداع والارتجال، وهنا تكمن جودة اللاعب، وقد اتضح ذلك عندما سجل الفريق أهدافاً جميلة كشفت عن مهارات لاعبيه، خصوصاً العراقي أسامة رشيد والبرازيلي باولينهو تسجيلاً أو صناعة».

وبعد أن أحرز الفريق ثلاثة انتصارات متتالية على الظفرة (3-صفر) وعلى الإمارات (2-1)، وفوز مثير على الوحدة (3-2) في كأس الرابطة، إضافة الى تعادلين مع الوصل (1-1) والوحدة من دون أهداف، قال زيناردي: «نتطلع الى أن يحقق الفريق نتائج أفضل في المباريات المقبلة، لأننا نريد أن نذهب بعيداً ونتحدث كثيراً مع اللاعبين بهذا الشأن».

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