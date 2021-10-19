الامارات | متفرقات.. منتخب التنس في مجموعة متوازنة بـ «كأس ديفيز»

شكرا لقرائتكم خبر عن متفرقات.. منتخب التنس في مجموعة متوازنة بـ «كأس ديفيز» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وضعت قرعة كأس ديفيز للتنس، التي انطلقت أمس في البحرين، المنتخب الوطني في مجموعة متوازنة مع منتخبات السعودية والبحرين وغوام، وضمت المجموعة الثانية كلاً من تركمانستان وعمان والعراق ومنغوليا، بينما ضمت المجموعة الثالثة إيران وكمبوديا وقيرغيزستان واليمن.

ويمثل المنتخب أربعة لاعبين، هم: عبدالرحمن الجناحي وحمد الجناحي ومحمود نادر وعمر بهروزيان، ويترأس البعثة مدير المنتخبات محمود البلوشي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news