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الامارات | متفرقات.. منتخب التنس في مجموعة متوازنة بـ «كأس ديفيز»

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دبي ■ الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وضعت قرعة كأس ديفيز للتنس، التي انطلقت أمس في البحرين، المنتخب الوطني في مجموعة متوازنة مع منتخبات والبحرين وغوام، وضمت المجموعة الثانية كلاً من تركمانستان وعمان والعراق ومنغوليا، بينما ضمت المجموعة الثالثة إيران وكمبوديا وقيرغيزستان واليمن.

ويمثل المنتخب أربعة لاعبين، هم: عبدالرحمن الجناحي وحمد الجناحي ومحمود نادر وعمر بهروزيان، ويترأس البعثة مدير المنتخبات محمود البلوشي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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