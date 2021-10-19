الامارات | اتحاد الكرة يتفقد استاد الفجيرة تأهباً لتصفيات آسيا 23 سنة

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يتفقد استاد الفجيرة تأهباً لتصفيات آسيا 23 سنة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تفقد وفد اتحاد كرة القدم، أمس، استاد نادي الفجيرة الذي سيتحتضن مباريات المجموعة الخامسة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كاس آسيا تحت 23 عاماً خلال الفترة من 24 إلى 30 أكتوبر الجاري، بمشاركة المنتخب الأولمبي وعُمان وقيرغستان والهند.

وقال اتحاد الكرة في بيان: «حرص الوفد المكون من عبدالله سلطان عضو لجنة المنتخبات، وراشد عامر مدير إدارة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية، وسالم النقبي مدير إدارة الإعلام، وحسان فهد رئيس قسم دعم المنتخبات الوطنية، ومحمد جاسر مشرف الفعاليات، وحسن اليحيى من الخدمات المساندة، والدكتور عبدالله بارون والدكتور زوران من الإدارة الطبية؛ على زيارة ناديي خورفكان واتحاد كلباء اللذين سيحتضنان الحصص التدرييبة للمنتخبات المشاركة، حيث تم التأكيد على توفير كل الاحتياجات الخاصة بهذه المنتخبات. وزار الوفد ملعب الفجيرة الذي سيستضيف المباريات، حيث تم الاطلاع على كل المرافق التابعة للملعب منها غرف تبديل الملابس وقاعة المؤتمرات الصحافية والمنطقة المختلطة وغرفة فحص المنشاطات والمقصورة الرئيسة والمركز الإعلامي، والتحقق من تطبيق كل الإجراءات الاحترازية حفاظاً على السلامة العامة».

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