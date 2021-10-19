الامارات | سامورا: «فيفا» حريص على استمرار التعاون مع مجلس دبي الرياضي

شكرا لقرائتكم خبر عن سامورا: «فيفا» حريص على استمرار التعاون مع مجلس دبي الرياضي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عبّرت أمين عام الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، فاطمة سامورا، عن سعادتها بزيارة دبي خلال هذه الفترة من إقامة فعاليات «إكسبو 2020 دبي»، والتي اطلعت خلالها على الأجنحة المتميزة والفعاليات العديدة الرائعة التي يتيحها الحدث الكبير للعالم، ومن بينها الفعاليات الرياضية المختلفة، مشيرة إلى حرص «فيفا» على استمرار التعاون مع مجلس دبي الرياضي.

وقال مجلس دبي الرياضي في بيان أمس: «استقبل أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، أمين عام (فيفا) فاطمة سامورا، وكان برفقتها نجم الكرة الفرنسية السابق الفائز بكأس العالم 1998، يوري جوركاييف، الذي يعمل مديراً تنفيذياً لمؤسسة (فيفا) الخيرية، في حضور مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، ناصر أمان آل رحمة».

وأضاف نقلاً عن سامورا أنها «تعرف الكثير عن جهود المجلس والدور الذي يقوم به من خلال مؤتمر دبي الرياضي الدولي، وغيره من الفعاليات الكبرى، كما أن رئيس (فيفا) يؤكد دائماً أهمية المؤتمر ويحرص على المشاركة فيه وإطلاق الأفكار والمبادرات والبرامج التطويرية من خلال منصة المؤتمر، مشددة في السياق ذاته على حرص الجميع في (فيفا) على استمرار التعاون مع مجلس دبي الرياضي وتعزيزه».

من جهته، استعرض حارب، خلال اللقاء، العلاقة المميزة التي تجمع بين مجلس دبي الرياضي و«فيفا» منذ سنوات عدة، وحرص رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني انفانتينو، على المشاركة في مؤتمر دبي الرياضي الدولي منذ أن كان أميناً عاماً للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وعرضه لبرنامجه الانتخابي لرئاسة الاتحاد الدولي.

وأكد أمين عام مجلس دبي الرياضي أن انفانتينو يحرص بعد فوزه بالرئاسة على حضور مؤتمر دبي الدولي لاستعراض مبادرات «فيفا» لتطوير الكرة العالمية بحضور أهم نجوم اللعبة ومتابعة الملايين لفعاليات المؤتمر من خلال شاشات التلفزيون.

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