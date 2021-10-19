الامارات | رمسة ملاعب

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مدرب

قال مسؤول بارز بأحد أندية المحترفين لمقربين منه إنه ليس هناك مبرر للاستغناء عن المدرب الحالي للفريق الذي ظل يحقق نتائج إيجابية وأحدث قفزة نوعية، والاتجاه نحو التعاقد مع مدرب جديد بمبالغ خيالية.

تعليمات

أعطى رئيس اتحاد لعبة فردية تعليمات مُشددة لرؤساء اللجان العاملة في الاتحاد وأعضاء مجلس الإدارة بالتعاون الكامل مع وسائل الإعلام وتسهيل مهمتهم، الأمر الذي انعكس بالإيجاب على أبراز أنشطة الاتحاد في الفترة الأخيرة عبر وسائل الإعلام بصورة لم يسبق أن شهدتها منذ سنوات طويلة.

الأولمبية

خطوة مبشرة اتخذتها اللجنة الأولمبية الوطنية، بعدما عكفت على إجراء إحصاءات عامة لجميع الاتحادات للتعرف إلى إمكاناتها البشرية من اللاعبين واللاعبات، ما يمهد لإجراء دراسات وتحليلات رقمية ستنعكس إيجاباً على الرياضة الإماراتية.

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