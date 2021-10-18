مودريتش يرى أن كريم بنزيمة يستحق جائزة أفضل لاعب في العالم هذا العام

محمد الفلاح - الإثنين 18 أكتوبر 2021

يرى النجم الكرواتي الدولي لوكا مودريتش أن الفرنسي كريم بنزيمة زميله في ريال مدريد الإسباني يستحق جائزة أفضل لاعب في العالم هذا العام.



وأعرب مودريتش عن معارضته لمخطط الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشأن إقامة كأس العالم كل عامين.

وكان مودريتش هو أول لاعب كسر هيمنة الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو على جائزة أفضل لاعب في العالم والتي استمرت عشرة أعوام، بعد أن توج بالجائزة في 2018.

وتألق بنزيمة بشكل لافت هذا الموسم وسجل 17 هدفا ليصبح الهداف الأبرز على مستوى الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى.

وقال مودريتش لدى سؤاله عن فرص بنزيمة في الفوز بالجائزة "لنرى ما سيحدث".

وأضاف "هناك العديد من المرشحين للفوز بالجائزة ، كريم من بينهم ، إنه يستحقها نظرا للأداء الذي ظهر به هذا العام وبسبب مسيرته".

وأوضح "إنه يلعب دائما في القمة وقد فاز أخيرا بلقب (دوري الأمم الأوروبي) مع فرنسا ، وهو شيء مهم فيما يتعلق بالتصويت".

وأكد "واثق من أنه أحد المرشحين، أتمنى أن يفوز بها كريم".

وانتقل مودريتش للحديث عن مخطط فيفا لإقامة المونديال كل عامين ، وقال "بالنسبة لي إقامة كأس العالم كل عامين أمر غير منطقي ، لا أحب ذلك ، الأمر استثنائي لأن الناس تنتظره كل أربعة أعوام".

وتابع "لم يتم مناقشة اللاعبين كثيرا بشأن هذا الأمر ، ولم يتم الأخذ برأي المدربين ، يحاولون القيام بشيء دون استطلاع الآراء".

وختم النجم الكرواتي بالقول "لا أعرف ما الذي سيحدث، لكي أكون صريحا، لن أشاهد كأس العالم كل عامين".