بايرن ودورتموند يطمحان لانتصار ثالث بدوري الأبطال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعيش الفرق الألمانية المنافسة بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا اليوم أوضاعا مختلفة، حيث يتطلع بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند إلى تحقيق الانتصار الثالث على التوالي، بينما يواجه لايبزج ضغوطا كبيرة.

وبعد انتصاره على ليفركوزن 5 / 1 الأحد الماضي بالدوري الألماني، يتمتع بايرن ميونخ بمعنويات هائلة قبل مباراته غدا أمام بنفيكا البرتغالي ضمن المجموعة الخامسة.

وتشهد المجموعة نفسها لقاء برشلونة مع دينامو كييف الأوكراني.

ويحل دورتموند ضيفا على أياكس الهولندي في المجموعة الثالثة، بينما يحل لايبزج الذي خسر أول مباراتين، ضيفا على باريس سان جيرمان بالمجموعة الأولى.

ويواجه لايبزج الخروج من دور المجموعات في حالة تلقيه هزيمة جديدة بشرط فوز مانشستر سيتي على كلوب بروج البلجيكي.

وفي المجموعة الثانية، يحل ليفربول المتصدر برصيد 6 نقاط، ضيفا على أتلتيكو مدريد،.

أما تشيلسي، فيتطلع إلى نفض غبار هزيمته أمام يوفنتوس في الجولة الماضية، عندما يستضيف مالمو السويدي مساء الأربعاء في المجموعة الثامنة.

ويتطلع شيريف تيراسبول المولدوفي إلى مواصلة مفاجآته بتحقيق الفوز الثالث في المجموعة الرابعة عندما يلتقي مضيفه إنتر ميلان الإيطالي، بينما تشهد المباراة الأخرى في المجموعة لقاء ريال مدريد مع شاختار دونيتسك الأوكراني.

ويلتقي مانشستر يونايتد مع أتلانتا الإيطالي في المجموعة السادسة.