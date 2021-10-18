شكرا لقرائتكم خبر المحضار: كونترا غير نهج الاتحاد فخرج متعادلا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد لاعب الاتحاد سابقا، المدرب الوطني عمر المحضار، أن المدير الفني الحالي لفريق الاتحاد، الروماني كوزمين كونترا استعجل في قرار الزج بالمهاجم الفرنسي يوسف نياكاتي كعنصر أساسي في مواجهة ضمك أمس الأول بالجولة الثامنة لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والتي انتهت بالتعادل 1/1.

وقال «الفريق كان يسير بطريقة مميزة خلال الجولات الماضية استطاع تحقيق الفوز على النصر ثم الأهلي ووصل إلى صدارة الترتيب، بينما في مواجهة ضمك تم إجراء تغييرات على تكتيك الفريق مما جعله أبطأ في بناء الهجمة وصعوبة تمويل المهاجم نياكاتي غير المنسجم مع الفريق».

وبدا المحضار غير واثق من أن فترة التوقف الماضية كانت كافية لتجهيز نياكاتي في ظل الغيابات المؤثرة للاعبين الدوليين الذين شاركوا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم في قطر، وشدد على أنه كان من الأجدى الاستمرار على النهج الفني للفترة الماضية لتحقيق النتائج الإيجابية المطلوبة.

واستغرب المحضار مشاركة اللاعب برونو هنريكي أساسيا أيضا في اللقاء، وقال «من المفترض استمرار هنريكي كلاعب بديل على أن يتم الزج باللاعب عبدالإله المالكي رغم أنه مهدد بالإيقاف أو اللاعب عبدالعزيز الجبرين فكلاهما له مردود فني أفضل من هنريكي».

وأضاف «ليس من الضروري الزج بجميع المحترفين الأجانب دفعة واحدة كلاعبين أساسيين فهناك لاعبون محليون مميزون في الفريق وأجدر بالمشاركة من بعض الأجانب».

وطالب المحضار بعودة النهج الذي كان عليه كونترا حتى يعود الفريق على جادة تحقيق النتائج الإيجابية المقرونة بالمستويات المميزة التي ظهر بها الفريق في الجولات الماضية، ولا يكون هناك تغيير في النهج الفني أو التكتيكي حتى يكون هناك تراجع واضح في مستويات الفريق.

وامتدح المدرب الوطني فريق الاتحاد كمجموعة ووصفه بأنه الأقوى في الدوري حاليا، مبينا أن الاتحاد في وضعه الراهن لا ينافسه من حيث المستوى سوى الهلال، نظرا لامتلاكه لاعبين أجانب ومحليين مميزين.

وطالب المحضار بعدم الحكم مبكرا على المهاجم الفرنسي نياكاتي قبل منحه الفرصة الكافية للانسجام مع الفريق.