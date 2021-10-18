شكرا لقرائتكم خبر حارس الرائد لماركا الإسبانية: الدوري السعودي هجومي سريع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف حارس مرمى فريق الرائد، الحارس السابق لأتلتيك بيلباو الإسباني، ياغو هيريرين، صعوبة الدوري السعودي بالنسبة له واختلافه عن دوري بلاده.

وأكد ياغو في حوار له مع صحيفة Marca الإسبانية أن صعوبة الدوري السعودي بالنسبة له كحارس تكمن في الأسلوب الهجومي واللعب السريع، وانعدام الصبر لدى لاعبيه والرغبة في تسجيل الأهداف بوقت مبكر من المباراة مما يعرض الفريق للانهيار في حال تلقيه هدف مبكر.

مهمة الحارس أسهل

في المقابل اعتبر الحارس الذي سبق له اللعب لأتلتيكو مدريد، ونومانسيا وليجانيس قبل أتلتيك بلباو، أن بناء الهجمة من قبل حارس المرمى في الدوري السعودي هي الأسهل مقارنة بالدوري الإسباني كون اللاعبين لا يضغطون على الحراس بعكس لاعبي القارة الأوروبية وهذا يشكل سهولة على حراس المرمى.

وعن الخلفية التي كونها عن اللاعب السعودي بعد التحاقه بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد الجولة الثالثة، أجاب» اللاعبون السعوديون يحبون التعلم، وزملائي في الفريق يستمعون لي جيدا، كما أن تعامل المدير الفني للفريق، الإسباني بابلو ماشين مع رئيس النادي فهد المطوع ساعداني كثيرا منذ اللحظة الأولى لوصولي السعودية بعد أن وفرا لي كل سبل الراحة وطالباني بأن أعمل فقط على إظهار إمكاناتي وتسخيرها لخدمة الفريق».

السعوديون طيبون مرحون

وأضاف «رغم البعد الطويل عن المباريات الرسمية إلا أن طبيعة السعوديين ساعدتني، فهم يشبهون الإسبان في المرح والطيبة، الأمر الذي فاجأني في الفترة القصيرة الماضية التي قضيتها مع الفريق».

وواصل» يعاملونني بشكل رائع وأنا سعيد بقبول عرض نادي الرائد وهي مغامرة جميلة أردت من خلالها الاستمتاع بكرة القدم بطريقة مختلفة عن مكان آخر فرغم رغبتي في الاستمرار بإسبانيا إلا أنني لم أجد العرض الاحترافي المناسب».

وأردف «الجميع هنا (في السعودية) ودودون ويتعين علي التأقلم على عاداتهم من حيث أوقات الصلوات وأيام العطل والإجازات التي تختلف كليا عن الوضع في إسبانيا، هم قريبون مني وفي تقديم المساعدة لي بشكل مستمر ومتواصل».

مباراة التعاون «غير»

وعن المواقف التي سجلها في مدينة بريدة مقر نادي الرائد، قال «في أحد الأيام عدت لمنزلي في وقت متأخر من الليل ووجدت صبيانا أعمارهم أقل من 15 عاما يمارسون الكرة في الساعة الـ 2.30 صباحا، وحين تحدثت إليهم أجابوني بأن هذا الوقت هو المناسب لممارسة لعب الكرة».

وأضاف «كما أن لقاء التعاون يعد شيئا مهما لدى أنصار الفريقين إذ نتدرب أمام بعضنا البعض لقرب ملاعب الناديين من بعضهما البعض».

عكس ما يقال عنهم

وعن ما لفت نظره عن السعوديين، قال»هم هادئون جدا وما يقال عنهم ليس صحيحا ولن تدرك هذا إلا حينما تكون قريبا منهم، وأنا مسرور بينهم وأشعر وكأنني في إسبانيا».

وعن الفرق السعودية التي لفتت أنظاره، ياغو للصحيفة» أندية الهلال والنصر والاتحاد مثل برشلونه وريال مدريد وأتليتكو مدريد في إسبانيا، إذ أن مبارياتهم تمتلئ فيها المدرجات، كما أنه لا يوجد ضغط على الكرة بالسعودية وربما للأجواء المناخية دورها كما أن اللاعبين هنا يمتازون بالسرعة».

لاعبون رائعون

وأردف «في الدوري السعودي لاعبون رائعون كلاعب إشبيلية السابق الأرجنتيني إيغر بانيغا، ولاعبو الرائد أيضا رائعون فهم يلعبون الكرة بشكل حديث وقد فوجئت بذلك».

وعما إن كان سيؤازر فريقه السابق في السوبر الإسباني الذي سيقام بالرياض في يناير المقبل قال «إذا كانوا بالرياض فسأقابلهم وزملائي ويليامز ومونيين وراؤول وداني أخبروني بأنهم سيلعبون السوبر بالسعودية واتفقنا على موعد اللقاء».