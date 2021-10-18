الرياض تجذب آسيا لقمة العالمي والزعيم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في أول مواجهة على مستوى بطولات آسيا، ينقل النصر (العالمي) والهلال (الزعيم) الصراع الدائم بينهما إلى الساحات الخارجية عندما يصطدمان مساء اليوم على ملعب مرسول بارك بجامعة الملك سعود بالرياض، ضمن مباريات الدور نصف النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ويخطط كل منهما للوصول إلى النهائي والتتويج باللقب الذي من المقرر أن يجري في الرياض يوم 23 نوفمبر المقبل.

ويصعب التكهن بمن يفوز ويتأهل إلى الدور النهائي من البطولة المقرر إقامته أمام فريق كوري جنوبي، فحتى وإن لعب قطبا العاصمة الرياض في بطولة غير سعودية، يبقى التنافس قائما بينهما وتستمر الإثارة في لقاءاتهما دون التأثر بما يسبقها من مستويات ونتائج، خاصة وأنهما تأهلا إلى المربع الذهبي بعد مباراتين حققا خلالهما فوزين عريضين، فالنصر تأهل بعد فوزه على الوحدة الإماراتي 5/ 1، أما الهلال فقد تجاوز بيرسبلويس الإيراني بنتيجة 3/ 0.

لم يسبق لمدرب الهلال، البرتغالي ليوناردو جارديم أن واجه النصر، بينما سبق لابن جلدته، مدرب النصر بيدرو مانويل أن واجه الهلال في 3 مباريات عندما كان مدربا لفريق التعاون.

وخلال المباريات الثلاث لم يحقق الهلال الفوز على بيدرو، حيث تعادل الهلال والتعاون في مباراة الذهاب بالدوري 2/2 وفي مواجهة الإياب فاز التعاون 2/ 0، كما قاد بيدور التعاون للفوز على الهلال بخماسية نظيفة في نصف نهائي كأس الملك الذي توج به بعد ذلك.

تمت انتصارات بيدور على الهلال رغم أن الأخير لعب كل مباراة بمدرب، حيث قاده في المباريات الثلاث، البرتغالي خورخي خيسوس وزوران ماميتش وبريكليس شاموسكا.

مواجهاتهما بالبطولات الخارجية

- تواجها 3 مرات، جميعها في البطولات العربية.

- المواجهة الأولى في عام 1995 بنصف نهائي الأندية العربية الأبطال، وفاز الهلال بركلات الترجيح 4/ 2.

- المواجهة الثانية ببطولة الأندية العربية أبطال الكؤوس، وفاز الهلال في المباراة النهائية 2/ 1.

- المواجهة الثالثة ببطولة النخبة العربية، وانتهت بالتعادل 1/1.

نقاط متشابهة

- كل منهما لعب في النسخة الحالية 8 مباريات.

- فاز النصر في 5 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر واحدة.

- سجل النصر 15 هدفا واهتزت شباكه 6 مرات.

- فاز الهلال في 5 مباريات وتعادل مرة واحد وخسر مرتين.

- سجل الهلال 16 هدفا واهتزت شباكه 9 مرات.

- أهداف النصر سجلت بواسطة 9 لاعبين، إلا أن عبدالرزاق حمدالله سجل وحده5 أهداف.

- أهداف الهلال سجلت بواسطة 7 لاعبين يتزعمهم الفرنسي بافتيمبي قوميز الذي سجل 6 أهداف.

- مسجلو أهداف النصر الأخرى هم: عبدالفتاح عسيري (2) جلال الدين مشاريبوف (2) وهدف لكل من يتروس ماثيوس وعبدالإله العمري وخالد الغنام وعبدالمجيد الصليهم وفينسنت أبوبكر وسامي النجعي.

- مسجلو أهدف الهلال الأخرى هم: لوسيانو فييتو (2) وهتان باهبري (2) و سالم الدوسري (2) وهدف لكل من أندري كاريلو وياسر الشهراني وعلي البليهي.

آخر 10 مواجهات حاسمة بينهما

- تقاسما الأفضلية، حيث فاز كل منهما على الآخر 5 مرات.

- التقيا في كأس السوبر 2020 وفاز النصر 3/ 0.

- تقابلا بنهائي كأس الملك 2020 وفاز الهلال 2/ 1.

- حسم النصر دوري 2019 بفوزه 3/ 2.

- اصطدما في ربع نهائي كأس الملك وفاز الهلال 2/ 0.

- تواجها بنصف النهائي كأس ولي العهد وفاز النصر 2/ 0.

- التقيا بكأس السوبر 2015 وفاز الهلال 1/ 0.

- تواجها بنهائي كأس الملك 2015 وفاز الهلال بركلات الترجيح.

- حسم النصر دوري 2015 بفوزه على الهلال 1/ 0.

- تقابلا بنهائي كأس ولي العهد 2014 وفاز النصر 2/ 1.

- التقيا بنهائي كأس ولي العهد 2013 وفاز الهلال بركلات الترجيح.

تقييم الفريقين حسب موقع سوفاسكور العالمي

- تفوق الهلال على النصر.

- حصل الهلال على 7.35 درجات مقابل 7.07 للنصر.

- لاعبا النصر عبدالرزاق حمدالله وجلال الدين ماشاريبوف حصلا على أعلى تقييم.

- نال مشاريبوف 9.3 وحمدالله 9.1 نقاط.

- الأعلي تقييما في الهلال، البرازيلي ماثيوس بيريرا (8.6) والفرنسي بافتيمبي قوميز 8.4.

- تشكيلة ربع النهائي ضمت 5 لاعبين من الهلال ( قوميز وبيريرا وجانغ سو و ماريجا والبليهي)، فيما ضمت لاعبين من النصر (مشاريبوف وحمدالله).