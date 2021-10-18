ميدو يكشف حقيقة اقتراب فيريرا من تدريب الأهلي.. ويرد على إمكانية توليه تدريب الفريق الأحمر

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الإعلامي ونجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أحمد حسام ميدو، حقيقة اقتراب المدرب البرتغالي فيريرا لتدريب الأهلي خلفاً للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

وقال ميدو، في مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر شاشة "المحور" وتقدمه الإعلامية بسمة وهبة مساء الإثنين، إن الأنباء التي ترددت حول اقتراب فيريرا من تدريب الأهلي هي مجرد تقارير فقط.

وأضاف ميدو أنه مع حصول موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي على الفرصة كاملة، مشيراً إلى أنه حقق بطولتيّ دوري أبطال إفريقيا عاميّ 2020، و2021.

ورداً على سؤال حول إمكانية توليه تدريب الأهلي، قال ميدو: "لا أفكر في التدريب حالياً وتركيزي منصب على العمل الإعلامي في الوقت الحالي".