ثلاثي مغضوب عليه.. جدل واسع بين جماهير الأهلي بسبب صور رمضان صبحي وشريف إكرامي وحسام عاشور في مؤتمر الخطيب

الشارقة - اميمة ياسر -

حالة من الجدل الواسع بين جماهير النادي الأهلي على مواقع التواصل الاجتماعي بعد عرض صورة البنر الكبير الذي تواجد خلف محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، خلال مؤتمر إعلانه الترشح لانتخابات القلعة الحمراء المقبلة، والذي استعرض خلاله انجازات مجلسه على مدى الأربع سنوات الماضية. ‏

وشهدت صورة البنر تواجد عدد كبير من رموز النادي الأهلي، إلا أن المفاجأة هي ظهور صور الثلاثي رمضان صبحي وشريف إكرامي وحسام عاشور.

واعتبرت جماهير الأهلي أن هذا الثلاثي من المغضوب عليهم من قبلهم ومجلس إدارة النادي.

وقال البعض إنه كان من المفترض وضع صور حسام حسن وشقيقه إبراهيم حسن وعصام الحضري في البنر الكبير بدلاً من صور الثلاثي.

من ناحية أخرى، كشف الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه الإذاعي "مع شوبير" المذاع على إذاعة "أون سبورت" عن ملامح القائمة التي سوف يخوض بها محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي انتخابات القلعة الحمراء القادمة.

وقال شوبير إن الخطيب يعقد اجتماعات خلال الفترة الحالية مع الحكماء داخل النادي الأهلي من أجل الاستقرار على القائمة النهائية التي سوف يخوض بها انتخابات مجلس إدارة القلعة الحمراء القادمة، لافتًا أنه يفاضل بين 20 عضوًا للدخول القائمة النهائية التي سوف يخوض بها الانتخابات.

وأكد شوبير أنه تأكد خروج عضوين من قائمة الخطيب من المجلس الحالي أحدهم جوهر نبيل الذي أعلن خوضه انتخابات اتحاد كرة اليد خلال الفترة المقبلة.

وتابع نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق أن هناك ثنائيًّا جديدًا على القلعة الحمراء تأكد وجودهم داخل قائمة الخطيب في الانتخابات القادمة إلى جانب ثنائي آخر من الأعضاء الحاليين والقدامى بالمجلس الحالي لن يوجدوا في قائمة رئيس النادي الأهلي في الانتخابات المقبلة.