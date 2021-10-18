خلال إعلان ترشحه لانتخابات الأهلي المقبلة.. الخطيب يوجه 5 رسائل.. منها لـ موسيماني وعبدالحفيظ

الشارقة - اميمة ياسر -

وجه الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، عدد من الرسائل خلال مؤتمر إعلان ترشحه لدورة جديدة في انتخابات القلعة الحمراء على مقعد الرئيس.

موسيماني

ووجه الخطيب رسالة إلى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، حيث شكره على ما قدمه مع الفريق خلال الفترة الماضية، معتبراً إياه أحد أفضل 50 مدربا في العالم.

وأشاد بيبو بموافقة موسيماني الفورية على عرض تدريب النادي الأهلي عندما تلقى اتصالاً من رئيس النادي الأهلي.

عبد الحفيظ

ووصف الخطيب في كلمته سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، بـ "الشخص الذي تربى على أسس وقيم ومبادئ النادي الأهلي".

واعتبر الخطيب أن سيد عبد الحفيظ اكتسب الكثير من الخبرات وأصبح من أفضل مدراء الكرة في تاريخ النادي الأهلي.

الفرصة للآخرين

وقال الخطيب، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الإثنين، إنه أبلغ زملائه في المجلس الحالي لإدارة النادي الأهلي بضرورة منح الفرصة لزملاء آخرين.

وكشف الخطيب عن احتمالية وجود تعديلات في مجلس الإدارة في الدورة المقبلة من أجل منح الفرصة للآخرين.

الفترة الماضية

أكد الخطيب أنه يجب أن ينسى النادي الأهلي ما حدث خلال الفترة الماضية والتفكير فيما هو قادم .

وأشار الخطيب إلى أن الفريق يمتلك جهازاً قوياً، ومجموعة لاعبين من أصحاب القدرات الرائعة.

الانتخابات

كما نفى محمود الخطيب كونه منح وعوداً لأي شخص من أجل وضعه على قائمته في الانتخابات القادمة، لافتاً إلى أنه لم ينته من خطته بعد.

وأكد رئيس النادي الأهلي أنه سيبدأ من "الغد" التفكير في أمر الانتخابات والقائمة التي سيترشح على رأسها، وتدشين فترة الاجتماعات مع الكثير من الأفراد المرشحين.