رياضة البرلمان: أعطينا مهلة لأحمد مجاهد للرد بالمستندات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، منح أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة، مهلة للرد على طلبات الإحاطة.

وقال حسين، في تصريحات هاتفية لبرنامج "على مسؤوليتي" عبر قناة "صدى البلد"، اليوم الإثنين: "تمت مناقشة 12 طلبا اليوم من 27 طلبا مقدما من النواب".

وأضاف: "أعطينا مهلة لأحمد مجاهد من أجل استكمال الردود بالمستندات بشأن مخالفات اتحاد الكرة".

وتابع: "هذا ليس خلافا شخصية ولكن للمصحلة العامة، كرة القدم جزء من الأمن القومي المصري ولا يوجد أي تربص، القاعة كانت ممتئلة بالنواب لأن كرة القدم مهمة للمصريين".

وشدد: "تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات كشفت عن وجود مخالفات مالية في اتحاد الكرة، وأتوقع تخطي مخالفات إهدار المال العام لمبلغ 200 مليون جنيه".

وأوضح: "أحمد مجاهد لم يكن صادقا بشأن الضرائب المستحقة وسدادها للدولة، لدينا مستند من شهر تقريبا يفيد بعدم سداد اتحاد الكرة للضرائب وتصل المدينونية إلى 51 مليون جنيه".

وأكمل: "تسائلنا عن سبب إقالة الكابتن محمود سعد وتعيين نيلو فينجادا، فما هي استراتيجيته؟ ولم يطور أي شيء في الكرة المصرية".

وأتم محمود حسين قائلا: "سيتم إحالة أي مخالفات تثبت على اتحاد الكرة إلى الجهات الرقابية والنيابة العامة، إذا لم يسدد لاعب رسوم تسجيله لدى اتحاد الكرة يتم إيقافه، فماذا عن اتحاد الكرة نفسه؟".