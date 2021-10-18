عامر حسين لـ"الخليج 365": قمة الأهلي والزمالك في استاد القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

كشف عامر حسين عضو رابطة الأندية المحترفة عن إقامة مباراة الأهلي والزمالك في استاد القاهرة الدولي يوم 5 نوفمبر المقبل.

وكشفت الرابطة عن جدول الدوري المصري بالمواعيد ليتأكد إقامة مباراة الأهلي والزمالك في الجولة الثالثة بالمسابقة يوم 5 نوفمبر.

عامر حسين رئيس لجنة المسابقات في النظام القديم قال لـ"الخليج 365" :"مباراة الأهلي والزمالك ستقام على ستاد القاهرة".

وكان كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر قد طلب إقامة مباراة القمة في القاهرة حتى يحصل الفريقين على فترة راحة مناسبة قبل مواجتي المنتخب ضد أنجولا والجابون في ختام مرحلة المجموعات في تصفيات كأس العالم.