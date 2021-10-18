موسيماني: لا نحب الإخفاقات لكنها طبيعية.. وأطالب جماهير الأهلي بالصبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، أنه ما زال بحاجة للمزيد من الوقت من أجل تحقيق الرؤية التي وضعها مع التادي الأهلي.

وأشار موسيماني في تصريحات عبر قناة الأهلي، إلى أنه يعمل وفقًا لرؤية محددة يرغب في تحقيقها على الصعيدين الأفريقي والعالمي.

وقال موسيماني: "محمود الخطيب هو السبب في تواجدي هنا، عندما وضع رئيس النادي خطته المستقبلة لم يكن لي تواجد بها، لكني سعيد أنه دفع بي داخلها".

وأكمل: "نعمل من أجل تحقيق أفضل شيء، من الطبيعي أن يكون هناك إخفاقات رغم أننا لا نحب ذلك، لكني سعدت للغاية عندما وجدت نفسي فيما قدمه الخطيب اليوم لأعضاء النادي".

واختتم: "أطلب من جماهير الأهلي الصبر قليلًا، الفريق المتواجد حاليًا أفضل كثيرًا من الذي كان معنا في العام الماضي، لدي رؤية أريد تحقيقها على الصعيدين القاري والعالمي ولكنها تحتاج لمزيد من الوقت".