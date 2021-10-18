5 رسائل من الخطيب في إعلان ترشحه الجديد.. أهمها عن موسيماني وعبد الحفيظ

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

وجه محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عدة رسائل خلال مؤتمر إعلان ترشحه لدورة جديدة في انتخابات النادي الأهلي على مقعد الرئيس.

موسيماني

وجه الخطيب رسالة إلى المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، وشكره على ما قدمه مع الفريق خلال الفترة الماضية، معتبرا إياه أحد أفضل 50 مدربا في العالم.

وثمّن "بيبو" موافقة بيتسو موسيماني الفورية على عرض تدريب النادي الأهلي عندما تلقى اتصالا من رئيس النادي الأهلي.

عبد الحفيظ

وصف الخطيب في كلمته سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي بالشخص الذي تربى على أسس وقيم ومبادئ النادي الأهلي.

واعتبر الخطيب أن سيد عبد الحفيظ اكتسب الكثير من الخبرات وأصبح من أفضل مدراء الكرة في تاريخ النادي الأهلي.

الفرصة للآخرين

قال الخطيب في المؤتمر الصحفي إنه أبلغ زملائه في المجلس الحالي لإدارة النادي الأهلي بضرورة منح الفرصة لزملاء آخرين.

وكشف الخطيب عن احتمالية وجود تعديلات في مجلس الإدارة في الدورة المقبلة من أجل منح الفرصة للآخرين.

النسيان

الخطيب أشار إلى أنه يجب أن ينسى النادي الأهلي ما حدث خلال الفترة الماضية والتفكير فيما هو قادم .

رئيس النادي الأهلي أكد أن فريقه يمتلك جهازا قويا، ومجموعة لاعبين من أصحاب القرات الرائعة.

خطة الانتخابات

نفى محمود الخطيب كونه منح وعودا لأي شخص من أجل وضعه على قائمته في الانتخابات القادمة، مشيراً إلى أنه لم ينته من خطته بعد.

رئيس القلعة الحمراء أكد أنه سيبدأ من "الغد" التفكير في أمر الانتخابات والقائمة التي سيترشح على رأسها، وتدشين فترة الاجتماعات مع الكثير من الأفراد المرشحين.