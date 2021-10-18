تحديد مواعيد أول 8 مباريات للأهلي والزمالك في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة مواعيد مباريات أول ثماني جولات من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2021/2022 حتى نهاية العام الجاري 2021.

وكانت القرعة أسفرت عن مواجهات قوية للقطبين بالجولة الأولى، حيث يواجه الزمالك فريق إنبي يوم 26 أكتوبر الجاري، فيما يلتقي الأهلي مع الإسماعيلي يوم 27 من الشهر نفسه.

وتقرر إقامة مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في الجولة الثالثة يوم 5 نوفمبر الجاري.

ويشارك 18 ناديا في بطولة الدوري بينهم الثلاثي الصاعد حديثا للمنافسة وهم: فاركو، الشرقية للدخان وفيوتشر اف سي (كوكاكولا سابقا).

وكان الزمالك حقق لقب الدوري في نسخته الأخيرة 2020/2021، متفوقا على الأهلي بفارق 4 نقاط.

وجاءت مواعيد مباريات الأهلي والزمالك في أول 8 جولات كالتالي:

الجولة الأولى:

الثلاثاء 26 أكتوبر: الزمالك ضد إنبي، إستاد الدفاع الجوي، 8:00 مساءً.

الأربعاء 27 أكتوبر: الإسماعيلي ضد الأهلي، إستاد الجيش ببرج العرب، 8:00 مساءً.

الجولة الثانية:

الأحد 31 أكتوبر: طلائع الجيش ضد الزمالك، إستاد الجيش ببرج العرب، 5:30 مساءً.

الأحد 31 أكتوبر: الأهلي ضد البنك الأهلي، إستاد السلام، 8:00 مساءً.

الجولة الثالثة:

الجمعة 5 نوفمبر: الزمالك ضد الأهلي، إستاد القاهرة، 8:00 مساءً.

** توقف دولي في الفترة من 8 إلى 16 نوفمبر لمعسكر منتخب مصر لخوض مباراتي أنجولا والجابون في تصفيات كأس العالم.

الجولة الرابعة:

الجمعة 19 نوفمبر: الإسماعيلي ضد الزمالك، إستاد الإسماعيلية، 5:30 مساءً.

الجمعة 19 نوفمبر: الأهلي ضد المقاولون العرب، إستاد السلام، 8:00 مساءً.

الجولة الخامسة:

الإثنين 22 نوفمبر: غزل المحلة ضد الأهلي، إستاد غزل المحلة، 5:30 مساءً.

الإثنين 22 نوفمبر: الزمالك ضد البنك الأهلي، إستاد القاهرة، 8:00 مساءً.

الجولة السادسة:

الخميس 25 نوفمبر: سيراميكا كليوباترا ضد الزمالك، إستاد بتروسبورت، 5:30 مساءً.

الخميس 25 نوفمبر: الأهلي ضد سموحة، إستاد السلام، 8:00 مساءً.

** توقف دولي في الفترة من 27 نوفمبر حتى 18 ديسمبر لمشاركة المنتخب في بطولة كأس العرب بقطر.

الجولة السابعة:

الثلاثاء 21 ديسمبر: فيوتشر إف سي ضد الأهلي، إستاد السلام، 5:30 مساءً.

الثلاثاء 21 ديسمبر: المقاولون العرب ضد الزمالك، إستاد بتروسبورت، 8:00 مساءً.

الجولة الثامنة:

السبت 25 ديسمبر: الزمالك ضد غزل المحلة، إستاد القاهرة، 5:30 مساءً.

السبت 25 ديسمبر: الأهلي ضد بيراميدز، إستاد السلام، 8:00 مساءً.

** توقف دولي من 27 ديسمبر 2021 حتى 8 يناير 2022 لإقامة معسكر لمنتخب استعدادا لكأس الأمم الإفريقية.

** بطولة كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون خلال الفترة من 9 يناير 2022 حتى 6 فبراير 2022.