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رسميًا.. الخطيب يعلن ترشحه في انتخابات الأهلي.. وإجراء تعديلات في قائمته

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أعلن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، نيته الترشح في الانتخابات المقبلة للقلعة الحمراء للتواجد في منصبه لفترة أربع سنوات قادمة.

وأشار الخطيب في تصريحات خلال المؤتمر الذي عقده اليوم، الإثنين، إلى وجود النية لديه لإجراء تعديلات على قائمته مقارنة بالمجلس الحالي.

وقال الخطيب: "أعلن ترشحي في انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي القادم".

وأكمل: "أبلغت زملائي في مجلس الإدارة خلال الاجتماع الماضي، أنه من الوارد أن يكون هناك تعديلات في المجلس القادم من أجل منح الفرصة لزملاء آخرين".

وأضاف: "لم أعط وعود لأحد ولم استقر على أي أسماء، لم أفكر في الانتخابات خلال الفترة الماضية، لكن بداية من الغد سأبدأ التفكير في الأمر".

واختتم: "بداية من الغد سأبدأ اجتماعاتي مع الكثير من الأفراد لندرس احتياجات الفترة المقبلة".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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