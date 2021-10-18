الخطيب: موسيماني من أفضل 50 مدرب في العالم.. وعبد الحفيظ تأسس بقيم الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

يرى محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، أن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، يعد من أفضل المدريين حول العالم، لافتًا أنه رحب بتولي تدريب الفريق مع اول تواصل معه.

وقال الخطيب في تصريحات خلال مؤتمرا صحفيا بمقر النادي الأهلي:" موسيماني يعد واحد من أفضل 50 مدرب في العالم".

وأضاف:" حين تحدثت معه لأول مرة بشأن تدريبه للأهلي وافق على الفور، وكان هدفه أن يصنع تاريخ جديد مع الفريق".

وأوضح، أن المدرب بيتسو موسيماني كان هدفه إضافة تاريخ جديد له مع اعظم نادي في افريقيا، موجها له الشكر على الفترة الماضية وما حققه مع الأهلي.

وتابع: "سيد عبد الحفيظ تربى داخل الأهلي وتأسس بقيم ومباديء النادي، وعمل في كل مراحل كرة القدم في النادي وتدرج واكتسب خبرات كبيرة واصبح من افضل مديري الكرة في تاريخ النادي و لديه علاقات متوازنه".

وأتم:" يجب أن ننسى ما حدث ونفكر في ما هو قادم، فنحن نملك جهاز فني قوي جدا ومجموعة لاعبين أصحاب قدرات عالية وهذا كله يحتاج إلى انطلاقة قوية بروح الفانلة الحمراء".