موعد مباراة الزمالك والأهلي في الدوري المصري والقنوات الناقلة.. رسميا

محمد الفلاح - الإثنين 18 أكتوبر 2021

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة بشكل رسمي عن موعد مباراة الزمالك والأهلي في الدوري المصري الممتاز لموسم 2021-2022.



وكانت قُرعة الدوري المصري الممتاز لموسم 2021-2022 قد أسفرت عن مواجهة نارية بين فريقي الزمالك والأهلي، في الجولة الثالثة من المسابقة.

وكشفت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن إقامة مباراة الزمالك والأهلي في الجولة الثالثة من الدوري المصري، يوم الجمعة 5 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وأشارت الرابطة إلى أن المباراة ستُقام على ملعب الدفاع الجوي، في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة مساء بتوقيت أبوظبي.

وتنقل قنوات "أون تايم سبورتس" المصرية منافسات الدوري المصري في الموسم الجديد بشكل حصري.

يُذكر أن المباراة ستكون بحضور جماهيري لأول مرة منذ فترة طويلة، حيث أعلنت رابطة الأندية المحترفة إقامة الموسم الجديد بحضور الجماهير، بواقع 1000 مشجع لكل فريق.