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باريس سان جيرمان يأمل في تحقيق الانتصار حينما يلاقي لايبزيج

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محمد الفلاح - الإثنين 18 أكتوبر 2021

يأمل باريس سان جيرمان، في تحقيق الانتصار، حينما يلاقي لايبزيج في بطولة .

 

ويتصدر باريس سان جيرمان المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط بالتساوي مع كلوب بروج الوصيف، بينما يأتي فريق لايبزيج في المركز الأخير بدون أي نقاط.

 

ويستضيف فريق باريس سان جيرمان، نظيره لايبزيج ، في الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء 19 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

 

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11 مساء بتوقيت أبوظبي، التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

 

وتبث منافسات دوري أبطال أوروبا عبر قنوات "بي إن سبورتس" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

 

وسيتم نقل مباراة باريس سان جيرمان ولايبزيج تلفزيونيا عبر قناة "بي إن سبورتس بريميوم 2".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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