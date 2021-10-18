الامارات | راشد بن حميد يلتقي حكام الكرة ويُطالبهم ببذل المزيد من الجهد والعمل

شكرا لقرائتكم خبر عن راشد بن حميد يلتقي حكام الكرة ويُطالبهم ببذل المزيد من الجهد والعمل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التقى الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم بحكام الكرة وذلك على هامش تدريباتهم الأسبوعية في مقر ملعب ذياب عوانة بمقر الاتحاد بدبي ، حيث طالبهم ببذل المزيد من الجهد والعمل استعداداً لإدارة المباريات المقبلة في مختلف المسابقات ، مشيداً بأداء الحكام الدوليين الذين شاركوا في إدارة عدد من المباريات الدولية سواء في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وربع نهائي دوري أبطال آسيا 2021.

حضر اللقاء عبدالله ناصر الجنيبي النائب الأول لرئيس الاتحاد رئيس رابطة المحترفين الإماراتية وهشام الزرعوني وسالم علي الشامسي وسيف ماجد المنصوري أعضاء مجلس الإدارة ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام للاتحاد إلى جانب مسؤولي إدارة الحكام.

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