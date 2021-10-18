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الامارات | رسالة خاصة من كومان إلى جمهور برشلونة بعد الفوز على فالنسيا

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متابعات - محمد الحتو 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة خاصة من كومان إلى جمهور بعد الفوز على فالنسيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر الهولندي رونالد كومان، مدرب برشلونة الإسباني اليوم الاثنين، عبر حسابه في "تويتر" صورة احتفالية بعد فوز الفريق الكاتالوني على فالنسيا 3-1، أمس الأحد، في لكرة القدم، كتب فيها: "انتصار جيد في بداية أسبوع مهم.. يحيا برشلونة" في رسالة لجمهور الفريق تحمل مغزى كبير للحصول على دعم المشجعين خصوصاً الذين ينادون بإقالته لعدم قناعتهم بفكره التكتيكي.

وسجل أهداف برشلونة الفتى الذهبي إنسو فاتي في الدقيقة 13، والهولندي ممفيس ديباي من ركلة جزاء (41)، والبرازيلي فيليب كوتينيو (85)، فيما أحرز الهدف الوحيد لفريق فالنسيا لاعبه خوسيه جايا (5).

ورفع برشلونة رصيده إلى 15 نقطة في المركز السابع، بينما توقف رصيد فالنسيا عند 12 نقطة في المركز التاسع على جدول ترتيب فرق "الليغا".

 

 

 

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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