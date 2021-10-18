دوري أبطال أوروبا .. ما هو موعد مباراة أتلتيكو مدريد وليفربول؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

يلتقي ليفربول الإنجليزي مع مضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني، الثلاثاء، في ثالث جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.



ويسعى ليفربول للحفاظ على موقعه في صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية في دوري أبطال أوروبا، بعدما جمع 6 نقاط من أول جولتين.

في المقابل، يحتل أتلتيكو مدريد وصافة الترتيب برصيد 4 نقاط، من فوز وتعادل في أول جولتين.

تُقام مباراة أتلتيكو مدريد ضد ليفربول على ملعب "واندا متروبوليتانو" في العاصمة الإسبانية مدريد.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11 مساء بتوقيت أبوظبي، التاسعة بتوقيت القاهرة.

وتُبث منافسات دوري أبطال أوروبا عبر قنوات "بي إن سبورتس" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومن المقرر أن تذاع مباراة أتلتيكو مدريد ضد ليفربول على قناة "BeIn Sports Premium 1" و"BeIn Sports 1" باللغة الإنجليزية.