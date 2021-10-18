حرمان منتخب إنجلترا من جماهيره مباراتين بسبب الفوضى في نهائي يورو 2020

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) في بيان اليوم الإثنين عن معاقبة منتخب إنجلترا بخوض المباراتين المقبلتين على أرضه في المنافسات القارية دون جمهور بسبب الشغب خلال نهائي بطولة أوروبا 2020 أمام إيطاليا في إستاد ويمبلي في يوليو تموز الماضي.

وأضاف اليويفا أنه أوقف تنفيذ العقوبة في المباراة الثانية بينما غرم الاتحاد الإنجليزي 100 ألف يورو (116020 دولارا).

وشاب النهائي، الذي انتهى بفوز إيطاليا بركلات الترجيح، مواجهات بين الجماهير وعناصر الأمن حول الإستاد، واعتقلت الشرطة البريطانية 49 شخصا وتعرض 19 شرطيا لإصابات.

وتضمنت الاتهامات الموجهة للاتحاد الإنجليزي اقتحام مشجعين للملعب، وإلقاء مقذوفات، والإزعاج أثناء عزف النشيد الوطني، وإشعال الألعاب النارية.

وكان الاتحاد الإنجليزي قد غُرم 30 ألف يورو (35460 دولارا) لتسليط أشعة الليزر على حارس الدنمارك كاسبر شمايكل، في لقطة حاسمة بالدور قبل النهائي من يورو 2020