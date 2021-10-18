باريس سان جيرمان يأمل في تحقيق الانتصار حينما يلاقي لايبزيج

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

يأمل باريس سان جيرمان، في تحقيق الانتصار، حينما يلاقي لايبزيج في بطولة دوري أبطال أوروبا.



ويتصدر باريس سان جيرمان المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط بالتساوي مع كلوب بروج الوصيف، بينما يأتي فريق لايبزيج في المركز الأخير بدون أي نقاط.

ويستضيف فريق باريس سان جيرمان، نظيره لايبزيج ، في الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء 19 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11 مساء بتوقيت أبوظبي، التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتبث منافسات دوري أبطال أوروبا عبر قنوات "بي إن سبورتس" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وسيتم نقل مباراة باريس سان جيرمان ولايبزيج تلفزيونيا عبر قناة "بي إن سبورتس بريميوم 2".