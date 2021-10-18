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كلوب يتحدث عن إمكانية فوز محمد صلاح بجائزة الكرة الذهبية

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اليمن العربي- متابعات 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كلوب يتحدث عن إمكانية فوز محمد صلاح بجائزة الكرة الذهبية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تحدث المدرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول عن فرص النجم المصري محمد صلاح في الفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.

وقبل أيام، أعلنت مجلة ”فرانس فوتبول“ الفرنسية، القائمة المطولة للاعبين المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية 2021، حيث ستُمنح للفائز، يوم 29 نوفمبر المقبل، وضمت القائمة 30 مرشحا بينهم محمد صلاح وليونيل وكريستيانو رونالدو

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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