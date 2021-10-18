شركة الأهلي للمنشآت: نتمنى دعم الجماهير لتمويل بناء الاستاد.. ولن نسمح بأخذ سيادة القرار منا (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

تصوير- هاني رجب:

أكد أيمن إسماعيل، رئيس شركة الأهلي للمنشآت الرياضية، أن ملف انشاء الاستاد الخاص بالنادي الأهلي على رأس الأولويات خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أنه يتمنى أن يكون جزء من تمويل الاستاد بأموال جماهير النادي.

وقال إسماعيل في مؤتمر صحفي بمقر النادي، إن ملف تمويل بناء استاد الأهلي جانب مهم وحساس جدا، مؤكدًا أنه لن يسمح بان يأخذ أحد من الأهلي سيادة قراره، وسيتم دراسة كل طرق التمويل.

وأضاف:" أتمنى ان يكون لجمهور الأهلي دور في تمويل بناء الاستاد، وسيتم طرح كراسة الشروط الخاصة بالدخول في مسابقة تمويل الاستاد خلال أيام.

وتابع:" معايير تصميم استاد الأهلي لابد أن يمثل هوية النادي ويكون متعدد الاستخدامات ولا يستخدم يوم المباراة فقط ".

وأكمل:" يجب أن يكون لدينا مدينة رياضية كاملة وتوفر أموالا طوال العام و الاستاد سيكون على مساحة 12 فدان من أرض مساحتها حوالي 60 فدان، ويجب أن تتوافر ميزة سهولة الدخول والخروج من الاستاد، وانتهاء فكرة التواجد في الاستاد قبل المباراة بـ 4 ساعات".

وأتم تصريحاته: " سنقيم مسابقة للوصول إلى أفضل تصميم، ونتمسك بهوية الأهلي حتى في شكل الاستاد والألوان يجب أن تمزج بين الأحمر والذهبي المميزين للنادي".