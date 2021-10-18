ياسين منصور: لا مانع من بيع جزء من شركة الأهلي.. وسنتواجد في انتقالات الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد ياسين منصور رئيس شركة الأهلي لكرة القدم، أن الشركة ستتسلم كل ما يخص كرة القدم في القلعة الحمراء بشكل كامل في يوليو عام 2022.

وأشار منصور في حديثه خلال المؤتمر الذي عقدته إدارة النادي الأهلي، إلى أن الشركة سيكون لها تواجد فعلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة خلال شهر يناير القادم.

وقال منصور: "شركة الأهلي لكرة القدم مملوكة بنسبة 100% للنادي، وهذا لا يمنع بيع جزء منها لمنح سيولة نقدية للأهلي تضمن له التتويج بنادي القرن لقرنين أو ثلاثة قادمين، وللأجيال القادمة".

وأكمل: "جميع فرق ألعاب النادي الأهلي سيتم نقلها بأصولها إلى الشركة الجديدة في شهر يناير القادم، وأول تداخل للشركة سيكون في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة".

وأضاف: "شركة الكرة بالنادي الأهلي ستتسلم كل شيء له علاقة بكرة القدم بداية من البراعم وحتى الفريق الأول بشكل كامل في يوليو عام 2022".

واختتم: "الشركة لم يتم إنشاءها من أجل تحقيق الأموال والأرباح فقط، هدفنا هو الجمع بين الفوز بالبطولات وكذلك تحقيق عائد مادي لائق".