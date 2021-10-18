إبراهيموفيتش يستهدف تحطيم رقم توتي في دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

ستتجه الأنظار إلى السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، نجم هجوم ميلان الإيطالي، عندما يسافر الروسونيري إلى البرتغال لمواجهة بورتو غدا الثلاثاء في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستهدف زلاتان إبراهيموفتيش تحطيم الرقم القياسي الذي يملكه النجم الإيطالي المعتزل فرانشيسكو توتي، القائد الأسطوري لنادي روما، كأكبر لاعب يسجل في تاريخ دوري أبطال أوروبا منذ تأسيس المسابقة.

ويعتبر توتي أكبر لاعب يسجل في دوري الأبطال، حيث أحرز الفائز بكأس العالم هدفه الأخير في المسابقة ضد سيسكا موسكو في عمر 38 عامًا و 59 يومًا قبل سبع سنوات وتحديدا يوم 25 نوفمبر 2014.

وسيعود إبراهيموفتيش البالغ من العمر 40 عامًا للمشاركة في دوري أبطال أوروبا بعد غياب خمس سنوات عن المنافسة، حيث غاب عن أول مباراتين في دور المجموعات أمام ليفربول وأتلتيكو مدريد للإصابة.

ولم يحصد ميلان أي نقطة في أول جولتين من دور المجموعات لدوري الأبطال، حيث خسر بنتيجة 3-2 أمام ليفربول في الجولة الأولى على ملعب آنفيلد، قبل أن يخسر 2-1 أمام أتلتيكو مدريد في جوزيبي مياتزا.

ومن المتوقع أن يجلس إبراهيموفتيش على مقاعد البدلاء في مواجهة بورتو على ملعب دو دراجاو، حيث تشير التقارير إلى أن أوليفييه جيرو سيقود هجوم ميلان بصفة أساسية، وفقًا لصحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت".

يُذكر أن إبراهيموفيتش خاض مباراتين فقط في الدوري الإيطالي هذا الموسم، وسجل هدفا أمام لاتسيو خلال الشهر الماضي، قبل أن يشارك كبديل لإسماعيل بن ناصر في الفوز (3-2) على فيرونا يوم السبت الماضي.