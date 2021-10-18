"انتخابات الزمالك".. تنقية الأصوات ومهلة لفتح باب الترشح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

أيام قليلة تفصلنا عن إجراء انتخابات الأندية، ومن بينها الزمالك الذي سيطرت حالة من الترقب داخله بشأن موعد فتح باب الترشح.

وكان الزمالك قد فتح باب الترشح للانتخابات المقبلة، على أن يبدأ تقديم الأوراق بداية من السبت الموافق 2 أكتوبر ولمدة 7 أيام متتالية، قبل أن يتلقى إخطارا من مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، ببطلان الإعلان للجمعية العمومية والذي تم نشره في أحد الصحف القومية.. طالع مزيد من التفاصيل من هنا

وعلم يلا كورة، أن ما يعيق الإعلان عن فتح باب الترشح حتى الآن، هو تنقية الأصوات التي لا يحق لها التصويت في الجمعية العمومية، وفور الانتهاء من ذلك سيتم على الفور الدعوة للانتخابات الجديدة.

وشرح مصدر بنادي الزمالك مسألة تنقية العضويات ليلا كورة، وقال: "هناك بعض العضويات التي لا يحق لها التصويت في الانتخابات، بسبب عدم سداد الرسوم بالإضافة إلى عدم قانونية بعض العضويات المتواجدة في النادي تخص العضويات الإستثنائية".

كما أوضح المصدر: "في حالة لم يتم تنقية تلك الأصوات وتم الدعوة للانتخابات سيتم الطعن عليها وستصبح باطلة".

جدير بالذكر أن اللائحة الاسترشادية بالنادي تنص على أن تلك الأمور لابد من الانتهاء منها قبل نهاية شهر أكتوبر الجاري، وإلا فلن يستطيع النادي الدعوة لجمعية عمومية ومن ثم عدم إجراء انتخابات جديدة