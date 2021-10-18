أول تعليق من صلاح بعد حضوره حفل "إيرث شوت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

وجه النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، الشكر للأمير ويليامز دوق كامبريدج، لتوجيه الدعوة له لحضور حفل توزيع جوائز "إيرث شوت".

تواجد النجم المصري ولاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، في حفل جائزة "إيرث شوت"، والذي أقيم في العاصمة الإنجليزية لندن.

وكان الأمير ويليام قدّم دعوة للنجم المصري محمد صلاح إلى جانب عدد من المشاهير في مختلف أنحاء العالم من أجل حضور الحفل والذي يقام في لندن للمرة الأولى.

وكتب صلاح عبر صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إنه لشرف كبير أن أشارك في حدث إيرث شوت الليلة الماضية".

وأتم: "أنا ممتن لدوق ودوقة كامبريدج على جهودهما في هذا المشروع الطموح لجعل العالم مكانًا أفضل، ودعوتهم لي بتقديم جائزة إيرث شوت الأولى على الإطلاق".

جدير بالذكر أن صلاح قدم الجائزة الأولى والتي وقعت تحت عنوان "إحياء محيطاتنا"، والتي فاز بها شخصين من جزر البهاما، لتقديمهما عمل علمي يهدف إلى الحفاظ على مياه البحار والمحيطات في العالم.