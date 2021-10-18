كلوب يتحدث عن.. فرص صلاح للتتويج بـ"بالون دور".. وتمديد عقده مع ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- منة عمر:

تحدث يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن فرص محمد صلاح لاعب الريدز في التتويج بالكرة الذهبية "بالون دور"، كما أجاب على مسألة تمديد عقد الدولي المصري.

وانضم صلاح إلى صفوف ليفربول الإنجليزي في صيف 2017 قادما من روما الإيطالي، ومن المقرر أن ينتهي عقده بنهاية يونيو 2023.

وتواجد صلاح ضمن القائمة الأولية لجائزة الكرة الذهبية "بالون دور" والتي تُمنح لأفضل لاعب في العالم.

وخلال المؤتمر الصحفي لمباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد والمقرر لها مساء غد الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، سُئل كلوب عن أداء صلاح منذ بداية الموسم وما إذا كان سيسهل مفاوضات تمديد عقده مع الريدز، كما سُئل عن فرص تتويجه بالكرة الذهبية.

وقال كلوب: "الكرة الذهبية؟ ليس لدي أي فكرة عن كيفية الفوز بها، الوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا، تسجيل معظم الأهداف، قد يكون الأمر صعبًا على مو".

وأضاف: "إذا كان الأمر يتعلق بالأداء فلديه فرصة، داخليًا لقد حصل على التقدير من ناحيتنا، أما خارجيا فلا أعلم.. لقد أدى لسنوات على مستوى عالٍ بالنسبة لنا"

وعما إذا كان أداء صلاح المميز هذا الموسم سيسهل مهمة تمديد عقده مع ليفربول، أجاب المدرب الألماني: "لا أعرف، سنري".

وتابع: "يمكنني التحدث عن محمد صلاح طوال الوقت وعن فيرجيل لكن كرة القدم ليست فردين فقط، إذا لعبنا الموسم بأكمله مع جوميز وماتيب لكان الأمر مختلفًا بالنسبة لنا، إنهم لاعبين من الدرجة الأولى أيضًا".

وتطرق كلوب للحديث عن مباراته ضد أتلتيكو مدريد، وقال: "المشكلة الوحيدة مع أتليتيكو هي أنهم الأفضل في القتال، سنواجه الأمر".

وأكمل: " أتليتيكو اختلف مع النظام الجديد واللاعبين الجدد، هذا فريق خاص جدًا، لا يصدق كيف يبقيهم دييجو على أصابع قدمهم".

وواصل: إذا فزت في كلتا المباراتين ضد أتليتكو، فمن المحتمل أن نحسم التأهل، لقد خسرنا كلتا المباراتين في المرة الماضية، لذلك دعونا نرى".

وأتم: "لقد تعلمنا الكثير، ليس هناك فرق لدينا بين المباريات التي تقام على أرضنا أو خارجها، نعم نحب اللعب في أجواء أنفيلد ولكن ليس هناك فرقا".