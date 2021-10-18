تعرف على موعد مباراة مان سيتي وكلوب بروج في دوري ابطال اوروبا والقنوات الناقلة لها، في إطار منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات ضمن المجموعة الأولى، والتي تضم ايضا باريس سان جيرمان ولايبزيج.

يحل مانشستر سيتي الانجليزي ضيفاً امام كلوب بروج البلجيكي على ملعب جان برايدال، في مباراة قوية وهامة حيث سيسعي خلالها الفريقين الى تحقيق الفوز من أجل اقتناص ثلاث نقاط ثمينة.

ويتواجد مانشستر سيتي في المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط وذلك بعد خسارته أمام باريس سان جيرمان في الجولة السابقة، فيما يحل كلوب بروج وصيفا برصيد 4 نقاط.

وبدأ مانشستر سيتي مشواره في دوري أبطال أوروبا، بالفوز على لايبزيج 6-3، ثم سقط أمام باريس سان جيرمان بنتيجة 0-2 بالجولة الثانية.

في المقابل تعادل كلوب بروج البلجيكي في الجولة الاولى امام الفريق الباريسي 1-1، قبل ان يحقق الفوز حارج ملعبه في الجولة الثانية امام لايبزيج 2-1.

موعد مباراة مان سيتي وكلوب بروج

يحين موعد مباراة مان سيتي وكلوب بروج في دوري ابطال اوروبا (الجولة الثالثة) يوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2021، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 18:45 بتوقيت مصر، 19:45 بتوقيت السعودية، 16:45 بتوقيت جرينتش، بإدارة من الحكم الروماني “إستفان كوفاكس”.

القنوات الناقلة لمباراة مان سيتي وكلوب بروج

تنقل مباراة مان سيتي وكلوب بروج في دوري ابطال اوروبا على قناة بي إن سبورت بريميم (1)، كما تنقل على قناة بي إن سبورت كونكت.

وتنقل المباراة ايضا على قناة بي تي سبورت 2 الانجليزية، وعلى قناة آرينا سبورت 1 الصربية، وعلى قناة ماكس سبورت البلغارية.

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