محمد صلاح عبر انستجرام: أنا فخور ومُمتن لدوق ودوقة كامبريدج

أكد اسطورة الكرة المصرية ونادي ليفربول «محمد صلاح»، عبر حسابه الرسمي بموقع انستجرام للتواصل الاجتماعي، على فخره وامتنانه بعد دعوته لحضور حفل توزيع جوائز إيرث شوت في القصر الملكي البريطاني ليلة أمس الأحد 17 أكتوبر.

ونشر محمد صلاح بعض الصور التذكارية التي جمعته بدوق كامبريدج «الأمير ويليام» وزوجته دوقة كامبريدج الأميرة كيت ميدلتون.

وقال صلاح في تعقيبه على ألبوم الصور التي ظهر فيها وكيل أعماله رامي عباس «إنه لشرف كبير لي أن أشارك في أمسية EarthShot في الليلة الماضية. أنا مُمتن لدوق ودوقة كامبريدج على جهودهما في هذا المشروع الطموح لجعل العالم مكانًا أفضل».

وأضاف الملك المصري «مو صلاح» بقوله «أنا ممتن بدعوتهم لي من أجل تقديم جائزة إيرث شوت الأولى على الإطلاق للمساعدة على إحياء محيطاتنا. مبروك لجميع الفائزين وأتمنى لكم التوفيق».

وتصل قيمة جائزة EarthShot المليون جنيه إسترليني، وهي أعلى قيمة جائزة في العالم، أكثر حتى من جائزة نوبل.

وكان محمد صلاح لاعب كرة القدم الوحيد الذي تمت دعوته لتسليم جوائز Earthshot نظرًا لتأثيره الكبير في مسابقة الدوري الانجليزي وفي شباب منطقة الشرق الأوسط، بينما شارك النجم البرازيلي واسطورة برشلونة داني ألفيش في عملية اختيار الفائزين بالجوائز الخمسة.