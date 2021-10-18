الارشيف / اخبار الرياضه

نيمار وغياب جديد عن باريس سان جيرمان في دوري ابطال اوروبا

0 نشر
محمود ماهر 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

نيمار وغياب جديد عن باريس سان جيرمان في دوري ابطال اوروبا

دا سيلفا لاعب نادي باريس سان جيرمان ومنتخب البرازيل - صور Reu

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم اليوم الاثنين أن النجم البرازيلي نيمار سيغيب عن صفوف الفريق في مباراته المقررة أمام لايبزيج غدًا الثلاثاء ضمن منافسات ، حيث يعاني اللاعب من مشكلة في أعلى الفخذ منذ عودته من المشاركة الدولية.

وقال ماوريتسيو بوتشيتينو، المدير الفني لباريس سان جيرمان، في تصريحات للصحفيين اليوم :”الأولوية لصحة اللاعب، هي مشكلة بسيطة ونأمل أن تنتهي خلال أيام قليلة.”

ولا يزال سيرجيو راموس مدافع الإسباني السابق يغيب عن صفوف سان جيرمان بسبب الإصابة لكن النجم الأرجنتيني ليونيل سيواصل المشاركة مع الفريق.

وقال بوتشيتينو :”نحن سعداء للغاية باندماج ليونيل ميسي، هو يشعر بتحسن متزايد.”

ويحتل باريس سان جيرمان صدارة المجموعة الأولى بدوري الأبطال برصيد أربع نقاط بينما يتذيل لايبزج المجموعة بدون رصيد.

كانت هذه تفاصيل خبر نيمار وغياب جديد عن باريس سان جيرمان في دوري ابطال اوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا