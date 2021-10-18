نيمار وغياب جديد عن باريس سان جيرمان في دوري ابطال اوروبا

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم اليوم الاثنين أن النجم البرازيلي نيمار سيغيب عن صفوف الفريق في مباراته المقررة أمام لايبزيج غدًا الثلاثاء ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، حيث يعاني اللاعب من مشكلة في أعلى الفخذ منذ عودته من المشاركة الدولية.

وقال ماوريتسيو بوتشيتينو، المدير الفني لباريس سان جيرمان، في تصريحات للصحفيين اليوم :”الأولوية لصحة اللاعب، هي مشكلة بسيطة ونأمل أن تنتهي خلال أيام قليلة.”

ولا يزال سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد الإسباني السابق يغيب عن صفوف سان جيرمان بسبب الإصابة لكن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي سيواصل المشاركة مع الفريق.

وقال بوتشيتينو :”نحن سعداء للغاية باندماج ليونيل ميسي، هو يشعر بتحسن متزايد.”

ويحتل باريس سان جيرمان صدارة المجموعة الأولى بدوري الأبطال برصيد أربع نقاط بينما يتذيل لايبزج المجموعة بدون رصيد.