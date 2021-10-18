تشكيلة ريال مدريد المتوقعة في مباراة يوم غد امام شاختار الأوكراني في دوري أبطال أوروبا

تعرف على تشكيلة ريال مدريد المتوقعة في مباراة يوم غد امام شاختار دونيتسك الأوكراني ضمن مباريات الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال أوروبا، والمقرر إقامتها على ملعب دونباس أرينا، بداية من الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية.

يسافر اللوس بلانكوس إلى أوكرانيا في مباراة لا غنى عن الفوز فيها، بعد الهزيمة المفاجئة التي تكبدها زملاء كريم بنزيمة على ملعب سانتياجو برنابيو ضد شيريف تيراسبول المولدوفي.

وعاد البرازيلي مارسيلو والفرنسي فيرلاند ميندي وماركو أسينسيو لقائمة الفريق بعد أن تعرضوا لإصابات مختلفة في الفترة الماضية، فيما يتواجد هازارد، إيسكو، يوفيتش، كارفخال، جاريث بيل، وداني سيبايوس خارج المباراة بسبب الإصابة.

ويجب أن يختار أنشيلوتي المداورة بين هذه المباراة والكلاسيكو يوم الأحد القادم امام برشلونة، ولن تكون مفاجأة إذا رأينا لاعبين مهمين مثل لوكا مودريتش يجلسون على مقاعد البدلاء غدًا.

وخسر ريال مدريد كلتا المباراتين أمام شاختار الموسم الماضي، وينبغي أن تكون هذه فرصة مثالية “للانتقام” من الهزائم التي تكبدها في الموسم الماضي من دوري أبطال أوروبا.

ويملك فريق الايطالي كارلو انشيلوتي ثلاث نقاط بعد خوض مباراتين، ويحتل المركز الثاني بعد شيريف بست نقاط، بينما يحتل شاختار مع إنتر المركز الثالث والرابع بنقطة واحدة فقط بعد مباراتين.

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة في مباراة يوم غد امام شاختار دونيتسك الأوكراني في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: ناتشو، ايدير ميليتاو، دافيد ألابا، فيرلاند ميندي

خط الوسط: فيدي فالفيردي، كارلوس كاسيميرو، توني كروس

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كريم بنزيمة، رودريجو جوس.