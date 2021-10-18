نتائج مباريات ذهاب الدور التأهيلي في دوري ابطال افريقيا..الوداد ووفاق سطيف في خطر!

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تعرف على نتائج الدور التأهيلي في دوري ابطال افريقيا مباريات الذهاب، والتي شهدت تعثر حامل اللقب النادي الأهلي المصري في النيجر، وخسارة الوداد في غانا، وتعادل الترجي التونسي في ليبيا، و خسارة كبيرة لوفاق سطيف الجزائري في موريتانيا.
وفشل البطل القياسي في البطولة القارية الاهلي المصري في العودة بنتيجة الفوز من ملعب الحرس الوطني من النيجر، واكتفى بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لمثله عصر يوم السبت، فيما حقق الزمالك الفوز خارج الارض، بهدف نظيف على حساب توسكر الكيني.
واكتفى بدوره نادي الترجي التونسي بالتعادل السلبي خارج أرضه امام مضيفه الاتحاد الليبي يوم الأحد، كما عاد النجم الساحلي بالتعادل الإيجابي هدف لكل فريق، من ملعب نادي الجيش الرواندي.
وتعرض ضمن مباريات يوم الأحد نادي الوداد المغربي لهزيمة مفاجئة أمام هارتس اوف أووك الغاني بهدف نظيف، فيما حقق الرجاء الفوز بهدفين نظيفين خارج الملعب، على حساب اويلرز الليبيري، في المباراة التي اقيمت في مراكش.
وتعرض نادي وفاق سطيف لخسارة كبيرة 1/3 امام نواذيبو الموريتاني، لتتعقد امور التأهل امام الفريق الجزائري، كما الحال مواطنه شباب بلوزداد العائد بهزيمة 3/1 امام اسيك ميموزا الإيفواري، وحقق المريخ السوداني فوزاً مريحاً 0/3 على حساب زاناكو الزامبي، وعاد مواطنه الهلال بالتعادل 1/1 من ملعب ريفرز يونايتد النيجيري.
إليكم جدول نتائج مباريات الذهاب من الدور التأهيلي في دوري أبطال أفريقيا
- الحرس الوطني من النيجر 1/1 الأهلي المصري
- توسكر الكيني 1/0 الزمالك المصري
- أمازولو الجنوب افريقي 0/0 مازيمبي الكونغولي
- الجيش الرواندي 1/1 النجم الساحلي التونسي
- ساجرادا اسبيرانسا الأنغولي 1/3 رويال ليبوبارديس السوازيلاندي
- اسيك ميموزا الإيفواري 1/3 شباب بلوزداد الجزائري
- الملعب المالي 1/0 حوريا كوناكري الغيني
- المريخ السوداني 0/3 زاناكو الزامبي
- جوانينج جالاكسي البوتسواني 2/0 سيمبا التنزاني
- مانيما انيون من الكونغو الديمقراطية 2/2 ماميلودي صن داونز الجنوب افريقي
- نواذيبو الموريتاني 1/3 وفاق سطيف الجزائري
- اوثو ديو من الكونغو 2/2 بيترو اتليتكو الانغولي
- هارتس أوف أووك الغاني 0/1 الوداد المغربي
- ريفرز يونايتد النيجيري 1/1 الهلال السوداني
- اويلرز الليبيري 2/0 الرجاء المغربي
- الاتحاد الليبي 0/0 الترجي الرياضي التونسي
كانت هذه تفاصيل خبر نتائج مباريات ذهاب الدور التأهيلي في دوري ابطال افريقيا..الوداد ووفاق سطيف في خطر! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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