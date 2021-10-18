تحديد موعد مباراة الهلال والاتحاد في الدوري السعودي موسم 2022/2021

حددت رابطة أندية دوري المحترفين السعودية توقيت وموعد مباراة الهلال والاتحاد في الدوري السعودي موسم 2022/2021، لتكون عقب انتهاء أجندة الفيفا الدولية الأخيرة لهذا العام.

وستتوقف مباريات الدوري السعودي (دوري كأس الأمير محمد بن سلمان) يوم الجمعة 5 نوفمبر المقبل، من أجل تجمع منتخب السعودية الأول، تحضيرًا لمباراتي الجولتين الخامسة والسادسة في تصفيات كأس العالم 2022.

وسيلعب منتخب السعودية الأول يومي 11 و16 نوفمبر خارج قواعده أمام أستراليا وفيتنام في الجولتين القادمتين من تصفيات مونديال قطر 2022 – على الترتيب -.

ما هو موعد مباراة الهلال والاتحاد؟

يحين موعد مباراة الهلال والاتحاد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم الأحد، الموافق 21 نوفمبر 2021 على ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض.

ويُنافس اتحاد جدة تحت قيادة مدربه الروماني كوزمين، على لقب الدوري السعودي الذي لم يذق طعم التتويج به منذ 12 عامًا.

واستطاع الاتحاد تصدر مسابقة الدوري السعودي بفارق مريح من النقاط، مستغلاً تأجيل مباريات لفريقي الهلال والنصر بسبب انشغالهما بالأدوار الإقصائية ببطولة دوري ابطال اسيا.

وتأجلت لنادي الهلال مباراة أمام الفيحاء ضمن الجولة الرابعة، والتي كان مقررًا لها يوم 28 سبتمبر الماضي، وبعد تمكنه من بلوغ الدور ربع النهائي من ابطال اسيا أمام بيرسبوليس الإيراني، تأجلت له مباراة محلية أخرى في الجولة 8 أمام النصر، كان مقررًا لها يوم 17 أكتوبر.

ما هي نتيجة آخر مباراة بين الهلال والاتحاد؟

ترجع آخر مباراة بين الهلال والاتحاد إلى تاريخ 9 أبريل 2021، ضمن مباريات الأسبوع 25 من الدوري السعودي للمحترفين، وأقيمت على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية.

وفاز اتحاد جدة على الهلال بنتيجة 0/2، وسجل الثنائية عبد المحسن فلاته وسعود عبد الحميد شيبة خلال الشوط الأول.

وكان ذلك الفوز هو الأول بالنسبة لنادي اتحاد جدة أمام نادي الهلال في الدوري المحلي، منذ تاريخ 28 أكتوبر 2016، عندما كانت تُسمى البطولة بـ «دوري جميل السعودي للمحترفين».

ولم يفز اتحاد جدة على الهلال في أي مباراة بجميع المسابقات منذ فوزه بالجولة السابعة من موسم 2017/2016، حيث مُني بـ 7 خسائر وتعادل في 4 مناسبات.