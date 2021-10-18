بيولي يُحذر لاعبي ميلان من تكرار الأخطاء أمام بورتو

دعا ستيفانو بيولي مدرب ميلان لاعبيه إلى تقليل الأخطاء الفردية وزيادة التركيز لإعادة حملتهم في دوري أبطال أوروبا للطريق الصحيح خلال مباراتين حاسمتين أمام بورتو.

وخسر بطل أوروبا سبع مرات أمام ليفربول وأتليتيكو مدريد في أول مباراتين ليتذيل ترتيب المجموعة الثانية.

وقال بيولي في مؤتمر صحفي “نفتقر إلى الكثير من الأمور لاستعادة مكانتنا في البطولة مرة أخرى لكننا نسير في الطريق الصحيح.

“لا تزال هناك خطوات كثيرة يتعين على الفريق أن يقطعها مثل مباراة الغد التي يجب أن نخرج منها بنتيجة إيجابية في دوري الأبطال.

“يجب أن نبقي رؤوسنا مرفوعة والتركيز طوال المباراة. في أول مباراتين دفعنا غاليًا ثمن الأخطاء.

“يجب أن نركز بنسبة مئة في المئة عندما تكون الكرة معنا، خسرنا في أول مباراتين بسبب لحظات فقدان التركيز”.

وسيلتقي ميلان مع بورتو غدًا الثلاثاء وفي حال فوزه على منافسه البرتغالي الذي يملك نقطة وحيدة سيتقدم للمركز الثالث وينعش آماله في بلوغ أدوار خروج المغلوب قبل أن يستقبل فريق المدرب سيرجيو كونسيساو في ميلان في الثالث من نوفمبر.

وقال بيولي “سنواجه منافسا قويا يملك مهاجمين في غاية السرعة ومدربًا بارعًا، سنواجه مشاكل في هذه المباراة رفيعة المستوى.

“سنخوض مباراتين حاسمتين أمام بورتو وستحدد نتيجة المواجهتين موقفنا في البطولة”.

وعاد المهاجم زلاتان إبراهيموفيتش للمشاركة مع ميلان بديلًا في الانتصار 3-2 على فيرونا في الدوري الإيطالي يوم السبت بعد غياب طويل بسبب الإصابة لكن بيولي قال إن اللاعب المخضرم البالغ عمره 40 عامًا ليس جاهزًا حتى الآن للعب أساسيًا.

وأضاف بيولي “تحسنت حالة إبراهيموفيتش كثيرًا لكنه شارك لمدة 15 دقيقة فقط يوم السبت، أعتقد أنه سيشارك لدقائق أكثر لكن ليس أساسيًا في هذه المرحلة”.