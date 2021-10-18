ستيفانو بيولي مدرب ميلان يصدم إبراهيموفيتش

محمد الفلاح - الإثنين 18 أكتوبر 2021

قرر ستيفانو بيولي مدرب ميلان التحلي بالواقعية فيما يخص موقف نجمه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش من المشاركة في المباريات.



ولم يلعب إبراهيموفيتش سوى مباراتين فقط هذا الموسم، وذلك في الدوري الإيطالي، حيث عانى من الإصابة.

وقبل مواجهة بورتو الحامسة في دوري أبطال أوروبا، سئل بيولي عن مدى إمكانية الاعتماد على إبراهيموفيتش بشكل أساسي في اللقاء، الذي سيقام مساء الثلاثاء.

وقال بيولي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: إبراهيموفيتش ليس جاهزا حتى الآن للعب أساسيا، دعني أكون صريحا مع الجماهير واللاعب نفسه".

وأضاف: "تحسنت حالة إبراهيموفيتش كثيرا لكنه شارك لمدة 15 دقيقة فقط يوم السبت ضد هيلاس فيرونا، أعتقد أنه سيشارك لدقائق أكثر أمام بورتو، لكن ليس أساسيا في هذه المرحلة".

وعاد إبراهيموفيتش (40 عاما) للمشاركة مع ميلان بديلا في الانتصار 3-2 على فيرونا في الدوري الإيطالي يوم السبت الماضي بعد غياب طويل بسبب الإصابة.

وسيلتقي ميلان مع بورتو غدا الثلاثاء وفي حال فوزه على منافسه البرتغالي الذي يملك نقطة وحيدة سيتقدم للمركز الثالث وينعش آماله في بلوغ أدوار خروج المغلوب قبل أن يستقبل فريق المدرب سيرجيو كونسيساو بمدينة "ميلان" في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.