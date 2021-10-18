شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر الدوري المصري؟..إليك التفاصيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الإثنين 18 أكتوبر 2021

إذا كنت من عشاق كرة القدم في مصر أو في أنحاء الوطن العربي، فلا شك أنك أحد المهتمين بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم.



الدوري المصري يعتبر من أقوى الدوريات في الوطن العربي وفي قارة أفريقيا، ويجذب اهتمام الكثير من الجماهير من المحيط للخليج، لا سيما في ظل المنافسة الشرسة التي تجمع بين قطبيه الأهلي والزمالك.

الموسم الجديد من الدوري المصري، والذي يبدأ يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول، يشهد تغييرا جوهريا، يتمثل في عودة الجماهير إلى الملاعب بعد طول غياب، بواقع 1000 مشجع لكل فريق.

هذا الأمر رفع أسهم الدوري المصري بقوة، وجعل المشجعين موسم يتساءلون عن تذاكر الدوري المصري، فما هي طرق الحصول عليها وأسعارها في الموسم الجديد.

هناك طريقة وحيدة للحصول على تذاكر الدوري المصري، وفقا لما أعلنت عنه رابطة الأندية المصرية المحترفة على لسان رئيسها أحمد دياب، ألا وهو موقع "تذكرتي".

وسيكون على من يرغب في حضور المباريات التسجيل على موقع "تذكرتي" من أجل استخراج بطاقة هوية المشجع "Fan ID"، والتي لا يمكن من دونها حجز التذاكر أو دخول المباريات.

ومن أجل التسجيل في موقع تذكرتي، لا بد من ألا يقل عمر المتقدم عن 16 عاما، وأن تكون لدية بطاقة هوية شخصية سارية في الوقت الحالي.

ويتم التسجيل من خلال إنشاء حساب جديد على موقع "تذكرتي"، من خلال إدراج البيانات الشخصية التي تتعلق بالاسم والسن والنوع وفصيلة الدم ورقم الهاتف واسم الأم.

وينتظر المتقدم بالطلب للحصول على بطاقة هوية لفترة قصيرة، قبل أن يتم إخطاره بقبول التسجيل، ليقوم بطباعة بطاقة "Fan ID"، ومن ثم يمكنه الحصول على تذاكر المباريات والدخول إلى الملاعب بشكل طبيعي.

وستقوم شركة "تذكرتي" بعرض تذاكر أي مباراة على موقعها قبل موعدها بفترة قصيرة، ومن ثم يمكن حجز التذكرة إلكترونيا، ثم الدفع في أي من المنصات التي سيتم الكشف عنها في وقت لاحق.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعض الأرقام عن أسعار تذاكر الدوري المصري في الموسم الجديد 2021-2022.

وأشار البعض إلى أسعار تذاكر الدوري المصري ستكون 150 جنيها للدرجة الثالثة، والثانية 200 جنيه، والأولى 300 جنيه، أما المقصورة 1000 جنيه.

من جهتها، لم تعلن رابطة الأندية المصرية ولا شركة تذكرتي عن أسعار التذاكر في الموسم الجديد، ومن المُنتظر أن يتم الإعلان عنها بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة.

الشرط الأبرز والأهم لحضور مباريات الدوري المصري هو الحصول على بطاقة هوية المشجع "Fan ID"، وذلك من خلال شركة "تذكرتي"، سواء لشراء التذاكر أو حضور المباريات.

من ناحية أخرى، لن يتمكن أي مشجع من دخول أي ملعب إلا بعد تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد، وفقا لما أعلنه أحمد دياب، رئيس الرابطة، وهو شرط أساسي للتسجيل أيضا.

كما أكد دياب على ضرورة الالتزام بالقواعد الخاصة بتفادي فيروس كورونا المستجد، من حيث ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، سواء قبل أو أثناء أو بعد المباريات.