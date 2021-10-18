المصري محمد صلاح نجم ليفربول يوجه رسالة إلى الأمير ويليام دوق كامبريدج

محمد الفلاح - الإثنين 18 أكتوبر 2021

وجه المصري محمد صلاح نجم ليفربول رسالة إلى الأمير ويليام دوق كامبريدج، بعد مشاركته في حفل "إيرث شوت".



وسجل صلاح، ظهورا لافتا في حفل توزيع جوائز "إيرث شوت"، الخاصة بمجال البيئة في بريطانيا.

وتم اختيار صلاح بين مقدمي "إيرث شوت"، وهي جائزة باتت سنوية، وتظهر للمرة الأولى في العام الحالي، ويحصل عليها 5 فائزين يقدمون حلولا لمشاكل البيئة، وتقام برعاية العائلة المالكة البريطانية، وتحديد الأمير ويليام دوق كامبريدج وزوجته كيت ميدلتون.

وكتب صلاح عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إنه لشرف كبير أن أشارك في حفل إيرث شوت الليلة الماضية".

وأضاف: "أنا ممتن لدوق ودوقة كامبريدج على جهودهما في هذا المشروع الطموح لجعل العالم مكانًا أفضل".

وأتم: "إن دعوة دوق ودوقة كامبريدج لي بتقديم جائزة إيرث شوت الأولى على الإطلاق، شرف عظيم لي، وأشكرهما على ذلك".

يذكر أن الحفل الذي أقيم مساء الأحد، شهد أيضا حضور البرازيلي داني ألفيس نجم برشلونة ويوفنتوس الأسبق.