الامارات | حارس في الدوري الإنجليزي يعترف: ممنوع الاقتراب من محمد صلاح.. إنه "كابوس"

شكرا لقرائتكم خبر عن حارس في الدوري الإنجليزي يعترف: ممنوع الاقتراب من محمد صلاح.. إنه "كابوس" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال حارس مرمى فريق اوتفورد بين فوستر، إن مهاجم ليفربول وهداف الدوري الإنجليزي محمد صلاح، يتميز بالسرعة والمدافعون يخافون الاحتكاك به في منطقة الجزاء لأنه سيحصل على ركلة جزاء بكل سهولة.

وأبدى بن فوستر حارس مرمى واتفورد، إعجابه الشديد بمحمد صلاح نجم فريق ليفربول بعدما سجل الأخير هدفا في شباكه خلال المباراة التي فاز فيها ليفربول 5 / صفر يوم السبت الماضي في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.



ونقلت صحيفة "ديلي ميل " الإنجليزية عن حارس واتفورد: "إذا سنحت الفرصة لصلاح بالدخول داخل منطقة الجزاء فيعد ذلك كابوسا على المدافعين ومن ثم حارس المرمى، وعلى سبيل المثال لم أرى تسديدته حتى سكنت الشباك لأنه كان محاطا بثلاثة أو أربعة لاعبين ثم استخدم لاعبا أو إثنين ليحجب الرؤية عني قبل أن يسدد في الزاوية البعيدة، بالفعل كان هدفا رائعا".

وأضاف: "أي حارس سيواجه صلاح سيمنح أوامره للمدافعين لا تتركوه يسدد، ولا اختلف مع مدرب ليفربول يورجن كلوب بأن صلاح ضمن أفضل لاعبي العالم في الفترة الحالية".

ورفع محمد صلاح رصيده إلى 104 أهداف في الدوري الإنجليزي ويتقاسم مع دروغبا صدارة قائمة أفضل الهدافين الأفارقة بالدوري الإنجليزي على مدار التاريخ.

ورفع الفرعون المصري رصيده من الأهداف إلى سبعة متصدرا مسابقة الدوري الإنجليزي بعد مرور ثمان جولات.

وبات محمد صلاح أول لاعب في الدوري الإنجليزي يساهم في تسجيل أكثر من 10 أهداف خلال الموسم الحالي، وهو رقم قياسي لم يصل إليه أي لاعب في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وسجل النجم المصري حتى الان سبعة أهداف وقام بصناعة أربعة أهداف (11 هدفا تسجيل وصناعة).



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