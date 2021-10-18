الامارات | محمد صلاح يقابل الأمير ويليام "حاطط إيده في جيبه" وخبير لغة الجسد يفسر.. فيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يقابل الأمير ويليام "حاطط إيده في جيبه" وخبير لغة الجسد يفسر.. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لقاء جانبي على هامش حدث عالمي جمع محمد صلاح، نجم نادي ليفربول، والأمير البريطاني وليام وزوجته كيت مديلتون، متضمنا إلقاء التحية وتجاذب أطراف الحديث الواضح بها نوع من السعادة والاحترام، وثقته كاميرات المصورين ما بين فيديو ولقطات مصورة جابت منصات التواصل الاجتماعي.

إيماءات وحركات مختلفة ظهر بها "مو" على هامش مشاركته في حفل جائزة "إيرث شوت"، المقامة بالعاصمة الإنجليزية لندن، التي أسسها دوق كامبريدج من أجل إيجاد حلول حول أزمة التغير المناخي، وخلالها ألقى صلاح كلمة، فضلاً عن توزيع الجوائز على الفائزين.

ومن بين اللقطات المتداولة لمحمد صلاح، لحظة وضع يده داخل "جيبه" أثناء التواجد رفقة وكيل أعماله رامي عباس مع الأمير ويليام، بجانب اللقطة التي حاولت كيت مديلتون السلام بالتودد إليه.

وفسر خبير لغة الجسد محمد حسن، لصحيفة "الوطن" المصرية لغة جسد محمد صلاح خلال تواجده بحفل "إيرث شوت"، قائلا إن جميعها إيجابية وتتسم بالثقة وليست غرورًا كما يظن البعض، حيث حركة يديه داخل جيبه طبيعية وناتجة عن تعامل طبيعي أمام الأمير ويليام.

أما عن ابتسامة "مو" خلال اللقاء هي معبرة عن سعادته بتواجده بالمكان ولقاء الأمير ويليام، وتدل لمسة يد زوجة دوق كامبريدج على أنها متعاطفة إيجابيا مع محمد صلاح، بحسب خبير لغة الجسد.

وخلال الكلمة التي ألقاها صلاح بالحفل، ظهر بنبرة صوت ثابتة، فضلاً عن تركيزه للقراءة بدقة حتى لا يقع أي خطأ، وعن الإشارة الأخيرة بنهاية الكلمة عند تشابك الأصابع مع التقاء الإبهام فهي ذات دلالة عن الثقة بالنفس.

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