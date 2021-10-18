الامارات | "الانضباط" توجه عقوبات لنادي عجمان بسبب أخطاء إدارية

شكرا لقرائتكم خبر عن "الانضباط" توجه عقوبات لنادي عجمان بسبب أخطاء إدارية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقدت لجنة الانضباط باتحاد الإمارات لكرة القدم اليوم (الاثنين) اجتماعها برئاسة المستشار سعيد الحوطي، وبمشاركة حمدان الزيودي نائب رئيس اللجنة، حسن الشيباني، عبدالله الحمادي، سلمان الطويل، أعضاء اللجنة، وشادي مدحت مقرراً.

وقررت اللجنة توجيه عقوبة لفت النظر لنادي المدام لمخالفته بروتوكول عمليات المباريات، وذلك لعدم إدخاله فحوصات أحد لاعبيه وتأخره في إدخال فحوصات لاعب أخر على النظام الإلكتروني، وذلك في مسابقة دوري الشباب لكرة قدم الصالات، ووجهت العقوبة ذاتها لنادي الحمرية لدخول جماهيره أرض الملعب في الجولة الماضية من مسابقة دوري الشباب تحت 19 عاماً.

وعاقبت نادي عجمان بعقوبة لفت النظر لمخالفته بروتوكول عمليات المباريات، وذلك لعدم إدخاله فحوصات أثنين من لاعبيه على النظام الإلكتروني، وذلك في مسابقة دوري الناشئين تحت 17 عاماً، وقررت العقوبة ذاتها على نفس النادي في مسابقة دوري الناشئين تحت 16 عاماً، لعدم إدخاله فحوصات أحد مدربيه وتأخره في إدخال فحوصات بعض لاعبيه على النظام الإلكتروني بعد الوقت المحدد لذلك.

ووجهت اللجنة عقوبة لفت النظر أيضاً لنادي الجزيرة الحمراء لمخالفته بروتوكول عمليات المباريات في الجولة الماضية من مسابقة دوري الناشئين تحت 15 عاماً (ب)، بسبب عدم إدخاله فحوصات بعض لاعبيه على النظام الإلكتروني، وإدخاله فحوصات البعض الأخر بعد الوقت المحدد لذلك.

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