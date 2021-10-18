شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تطورات إصابة ياسر الشهراني قبل مباراة النصر والهلال والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

كشفت ”قناة 24“ الرياضية، أن ياسر الشهراني، نجم نادي الهلال السعودي، سيشارك في تدريبات فريقه، يوم الإثنين، استعدادا للصدام المنتظر ضد النصر، غدا الثلاثاء، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وتعرض الشهراني للإصابة خلال تواجده في معسكر المنتخب السعودي لمواجهتي اليابان والصين في تصفيات آسيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022.